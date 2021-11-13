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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة لودر في القاهرة

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تجديد حبس 3 متهمين بسرقة لودر في القاهرة تجديد حبس 3 متهمين بسرقة لودر في القاهرة

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس 3 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بسرقة لودر بالإكراه.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من سائق لودر بتضرره من تاجر لوادر، وآخران، لقيام أحدهم باستدراجه لموقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بدعوى القيام بأعمال تسوية باللودر قيادته وعقب وصوله للمكان المشار إليه فوجىء بسيارة يستقلها المشكو في حقهم قام قائدها بقطع الطريق عليه وأجبروه على الترجل من اللودر قيادته وتعدوا عليه بالضرب وإصطحبوه داخل السيارة قيادتهم كرهاً عنه وقام أحدهم بإستقلال اللودر الخاص به وتوجهوا به إلى منطقة كائنة بنطاق مدينة العبور بالقليوبية وإستولوا منه على مبلغ مالى، وعقب ذلك تخلوا عنه، ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن المشكو في حقه وراء إرتكابها بالإشتراك مع آخران زوج شقيقته وسائق لودر يعمل طرفه.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالتحريات وأقر المتهم الأول أنه إستعان بالمتهمان الآخران لإرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينه وبين المجنى عليه ووالده، وأيد المتهمان الآخران ما جاء بأقواله.

المصرى اليوم

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