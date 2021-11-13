أخبار عاجلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة) -
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب -
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح -
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة -
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة

Print
مصر تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة تفوز بعضوية لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاز المرشح المصري السفير أحمد فتح الله بعضوية لجنة القانون الدولي للفترة 2023 – 2027 عقب حصوله على 159 صوتاً بالانتخابات التي تمت يوم 12 نوفمبر 2021 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وأوضح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، أن فوز المرشح المصري ممثلاً عن أفريقيا جاء بعد انتخابات شديدة التنافسية، مما يؤكد المكانة التي تحظى بها مصر في المجتمع الدولي، ويُبرز تميز الكوادر المصرية القادرة على الإسهام الإيجابي في أكثر من مجال بما فيها تقنين وتطوير القانون الدولي. وأضاف أن مصر كإحدى الدول المؤسسة للأمم المتحدة، حريصة دوماً على الإسهام في تعزيز مبدأ سيادة القانون على المستوى الدولي، الأمر الذي يُدّعمه وجود مدرسة قانونية مصرية عريقة، أكاديميًا، وقضائيًا وفقهيًا.

وأشار المندوب الدائم إلى أن الأسابيع الماضية شهدت جهودًا مكثفة قادتها وزارة الخارجية وسفارات مصر بالخارج والبعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك لتأمين الأصوات اللازمة لفوز المرشح المصري، مما يمثل إضافة جديدة لرصيد مصر الدبلوماسي المتميز على المستوى الدولي.

هذا، وتضم لجنة القانون الدولي 34 خبيرًا ممن يتمتعون بمؤهلات وخبرات متميزة أكاديمية وعملية في مجال القانون الدولي. ويأتي الترشح المصري لعضوية اللجنة في إطار حرض مصر على الإسهام المتواصل في الجهود الدولية لتقنين وتطوير القانون الدولي، الأمر الذي لطالما أولته مصر أهمية كبيرة من خلال المشاركة النشطة في أعمال لجنة القانون الدولي بأكثر من عضو منذ تأسيسها في 1947.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية