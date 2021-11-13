أخبار عاجلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر -
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة) -
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة) -
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب -
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح -
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة -
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سفير في كوناكري يلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في غينيا

Print
سفير مصر في كوناكري يلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في غينيا سفير في كوناكري يلتقي بعدد من كبار المسؤولين بالحكومة الانتقالية في غينيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير تامر كمال المليجي، سفير في غينيا كوناكري، بعدد من كبار المسئولين بالحكومة الانتقالية في جمهورية غينيا، حيث عقد لقاءات مع كل من الدكتور محمد بيافوجي رئيس وزراء الانتقالية، واللواء أبوبكر صديقي كمارا وزير الدفاع، والدكتور موريساندا كوياتي وزير الخارجية.

وأعرب رئيس الوزراء الغيني عن تطلعه للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما يعكس مستوى العلاقات السياسية الأخوية والتاريخية المصرية الغينية، مشيداً بالدعم الذي قدمته وتقدمه مصر لبلاده على مدار عقود طويلة في مختلف المجالات، والتي أسهمت في تأهيل العديد من الكوادر الغينية في مختلف المجالات، فضلاً عن تطلعه لمساهمة القطاع الخاص المصري والشركات المصرية في تطوير مختلف قطاعات الاقتصاد الغيني، معرباً عن إعجابه بما حققته مصر من قفزات تنموية في الفترة الأخيرة جعلتها محط أنظار كافة أشقائها الأفارقة باعتبارها نموذجاً يحتذى به.

على صعيد آخر، أكد وزير الدفاع الغيني على عمق علاقات التعاون العسكري بين بلاده ومصر والتي ترجع إلى ستينيات القرن الماضي، مٌثنيًا على الدور المصري في توفير الدعم للقوات المسلحة الغينية، الأمر الذي يعد محل تقدير من مختلف أفرع القوات المسلحة الغينية.

بينما أعرب وزير الخارجية الغيني عن اهتمام بلاده بالتنسيق المستمر مع مصر في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشدداً على عزم غينيا مواصلة الالتزام بهذا التنسيق الوثيق في المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، هنأ السفير تامر المليجي المسئولين الغينيين على توليهم مهام مناصبهم، مؤكداً أن مصر لا تألو جهداً في دعم أشقائها في أفريقيا، مشيدًا بالعلاقات الثنائية التاريخية والمتميزة مع غينيا، ومشيرًا إلى عزم مصر استمرار العمل على تطوير وتعزيز علاقاتها بغينيا في شتى المجالات، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وذلك إيماناً منها بأهمية علاقاتها بالدول الأفريقية وبالعمل الأفريقي المشترك.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

أحمد الطيب: تونس الأسهل لمنتخب مصر في المباراة الفاصلة

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية