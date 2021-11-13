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بعد تكريمه من محافظ بني سويف.. تعرف على حلم بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين ()

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بعد تكريمه من محافظ بني سويف.. تعرف على حلم بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين (فيديو) بعد تكريمه من محافظ بني سويف.. تعرف على حلم بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين ()

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قال بطل العالم في رفع الأثقال للمكفوفين، محمد عبدالحميد بريك، الطالب بالفرقة الثالثة بقسم الاجتماع بكلية الأداب جامعة بنى سويف، إنه حصل على بطولة العالم للمكفوفين للمرة الثانية، مضيفا أنه «يتمنى أن ياتى المسؤولون إلى مسقط رأسه في عزبة بريك بمركز ناصر، لإصلاح وتمهيد الطريق المؤدى إلى العزبة».

وأضاف: «حصلت على الذهبية للمرة الثانية في بطولة رفع الاثقال للمكفوفين، وكرمنى محافظ بنى سويف والدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، بعد تسجيلى رقم عالمي جديد خلال مشاركتى مع منتخب في بطولة العالم للمكفوفين 2021 بدولة جورجيا».

واشار بريك ان الدكتور منصورحسن رئيس الجامعة، قرر إعفائى من المصروفات الدراسية وتوفير جهاز لاب توب مخصص لذوي الهمم لتمكينى من الدراسة بسهولة وكنوع من التكريم الرمزي لتفوقى الرياضي ولتشجيع غيرى من الطلاب على التفوق والتميز دراسياً ورياضيا وثقافياً .

وقال لى رئيس الجامعة، انه فخور بهذا الانتصار المشرف واعتبرنى بطلا وذلك للعام الثاني على التوالي بتتويجى بطلا بالمركز الأول على العالم للشباب والمركز الثاني على العالم للكبار في رفعة الرجلين Squat ٢٢٥كجم وفي رفعة البنش برس Bensh press ١٤٥ كجم وفي رفعة السحب Deadlift ٢٦٠كجم بمجموع ٦٣٠كجم ،

وقال بريك اننى توجت في البطولة الاخيرة بالفوز بأربعة ميداليات منها2 ميدالية ذهبية في فئة الشباب وزن ١٠٠ كجم و٢ ميدالية فضة في عموم كبار. وعبر بطل العالم للمصرى اليوم عن سعادته بتكريم الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة وأول من قام بتكريمه عقب وصوله إلى مصر، مؤكداً على دور الجامعة في دعم أبناءها الطلاب في كافة الأنشطة الرياضية وان الدكتور محمد هانىء غنيم محافظ بنى سويف قدم لى درعا كما كرمنى اهل بلدى من خلال مركز شباب ناصر

المصرى اليوم

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