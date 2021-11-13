بدء إزالة آثار الأمطار في سفاجا (صور)

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تابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، فجر اليوم السبت، سقوط أمطار متقطعة على أنحاء مدينة سفاجا، وقامت لجنة مشكلة من عبدالحميد رضوان سكرتير المدينة، ومدير إدارة الأزمات ومدير إدارة المتابعة الميدانية ومدير إدارة المواقف، بحصر تجمعات المياه وشفطها بالاشتراك مع فرع شركة المياه والصرف الصحى بالمدينة

وشدد رئيس المدينة على ضرورة التأكد من سحب تراكمات المياه الموجودة بالشوارع، ومراجعة العوازل المشروخة والأسلاك المكشوفة، بجميع الأعمدة الكهربائية داخل المدينة وتغييرها، لمنع حدوث أي ماس كهربائي قد ينتج جراء سقوط الأمطار، حفاظًا على أرواح المواطنين علاوة على تقليم جميع الأشجار المتداخلة في الأسلاك الكهربائية.

وكلف «شعبان» قسم الكهرباء بمراجعة جميع أعمدة الإنارة والمحتمل أن يحدث بها ماس كهربائي جراء أي أعطال بها أثناء سقوط الأمطار لسرعة علاجها حفظًا على أرواح المواطنين والمظهر الحضاري .

يُذكر أن مدينة سفاجا شهدت فجر اليوم تغييرا مفاجئا في حالة الطقس حيث هطلت أمطارا غزيرة على أحياء المدينة بالإضافة إلى الطرق المؤدية إليها، سبقتها رياح شديدة يصاحبها برق ورعد وكانت حالة الطقس في الصباح متقلبة حيث سقطت أمطار خفيفة متقطعة مع رياح بارده شديدة ودون سطوع لأشعة الشمس مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.