شعراوي: تمويل 2500 مشروع صغير ومتوسط بـ500 مليون جنيه من «مشروعك» خلال أكتوبر

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أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية (مشروعك)، ساهم خلال شهر أكتوبر 2021، فى تنفيذ 2500 مشروعاً بقروض 500 مليون جنيه، وفرت ما يقرب من 20 ألف فرصة عمل في جميع المحافظات، وذلك فى اطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة و توفير فرص عمل حقيقية تساهم فى زيادة دخل المواطنين ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، السبت، إن مشروعك يعد بوابة الشباب لريادة الأعمال، من خلال منحه قروض ميسرة لتنفيذ مشروعات وطنية تساعد فى دعم الاقتصاد الوطنى، مشيرا إلى أن إجمالى حجم القروض الممنوحة من خلال (مشروعك) بلغت 21,4 مليار جنيه لتمويل 183 ألف مشروع استثمارى متنوع، ساهمت فى توفير أكثر من 1,2 مليون فرصة عمل.

وأوضح أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول فى عدد المشروعات بعدد 21 ألف مشروع بقروض تقترب من 2,5 مليار جنيه، ثم محافظة سوهاج 19 ألف مشروع بقروض 2,2 مليار جنيه، والبحيرة 19 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه، والدقهلية 15,5 ألف مشروع بقروض 1,7 مليار جنيه، والشرقية 15 ألف مشروع بقروض 2,3 مليار جنيه، وبني سويف 14 ألف مشروع بقروض 1,5 مليار جنيه.

وشدد على تذليل كافة العقبات امام الراغبين فى الحصول على قروض من خلال (مشروعك)، موجهاً بالالتزام بإجراءات التقديم وتقديم الإستشارات الفنية، ودراسات الجدوى، والتدريب الفنى والإداري بجانب إصدار التراخيص المؤقتة من ادارة (مشروعك) مع تكثيف أعمال التوعية لدى الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التى يقدمها المشروع، مشيرا إلى قيام الوزارة بتدريب ورفع مهارات 1000 موظف من العاملين بمشروعك فى المحافظات من خلال دورات متخصصة مما ساعد فى التعامل الجيد مع الراغبين فى الحصول على قروض وتقديم قيمة مضافة لمشروعاتهم وخلق شبكة من العلاقات مع الأجهزة والجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتابع الوزير: تعد مبادرة (شغلك فى قريتك) التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع إتحاد الصناعات وشركة أيادى، نموذجاً لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الذى يحصل على قطعة أرض بحق انتفاع لفترة تصل الى 25 عاماً، ويتم زيادة هذه الفترة اذا أثبت المشروعات كفاءتها.

وقال إن المبادرة حققت نجاحاً ملحوظاً فى محافظة القليوبية، حيث تم إنشاء 13 مصنعاً على قطع أرضى مملوكة للمحافظة وفرت نحو 4 آلاف فرصة عمل، وسيتم البدء فى إنشاء 4 مجمعات فى محافظات الاسماعيلية والفيوم والمنيا والمنوفية.

وأضاف «شعراوى»، أن (مشروعك) مستمر فى تلقى طلبات الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر فى فروع مشروعك البالغ عددها 260 مقراً بجميع المحافظات، وأنه تم توحيد منهجية الإقراض من البنوك الوطنية المشاركة فى مشروعك، تسهيلاً على المتقدمين، مؤكداً أن الهدف الرئيسى للمرحلة الحالية من (مشروعك) هو التركيز على جودة المشروعات والخدمات المقدمة بهدف الوصول الى دعم مشروعات ذات قيمه تكنولوجية عالية لإنتاج منتجات تخدم فئات عديدة من المجتمع.