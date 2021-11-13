إصابة ربة منزل وعامل صدمتهما سيارتان مجهولتان في القليوبية

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أصيب عامل وربة منزل في حادثي تصادم في القليوبية صدمتهما سيارتان مجهولتان أثناء عبور الطريق في بنها وشبين القناطر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة في القليوبية بورود إشارة بوقوع حادثى تصادم على طريق بنها – الزقازيق وشبين القناطر ووجود مصابين.

انتقلت الأجهزة الامنية وتبين أن الحادث الأول بلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة بنها بوقوع حادث تصادم وإصابة سيدة بطريق بنها- الزقازيق بمنطقة شبلنجة، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء عبور «س ع س» 49 سنة ربة منزل الطريق إصطدمت بها سيارة مجهولة «فر قائدها هاربا عقب الحادث» ما أدى إلى إصابتها وتم نقلها للمستشفى.

وفى شبين القناطر، تلقى مأمور مركز الشرطة إشارة من المستشفى بوصول «م خ ا» 19 سنة عامل بالأجر مصابا بكرس وجرح باليد اليسرى وسحجات بالساق اليمنى والجبهه وبالفحص تبين انه اثناء عودته من ارضة الزراعية صدمتة سيارة مجهولة فرا قائدها عقب الحادث وتم نقلة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.