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أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"الشريف القابضة" تعلن شراكتها مع كيوبك آرت لإنشاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية في المملكة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
إعلامي مصري يدعو إلى دستور جديد وتغيير علم البلاد ليلائم ”الجمهورية الجديدة“..ما رأيكم؟
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 13 نوفمبر 2021 10:20 صباحاً
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بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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