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أسترازينيكا تُجري تجارب ناجحة على عقار جديد مضاد لكورونا
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"الشريف القابضة" تعلن شراكتها مع كيوبك آرت لإنشاء محطات الشحن للسيارات الكهربائية في المملكة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
الصحة المكسيكية تعلن تسجل 3306 إصابات جديدة بكورونا و227 وفاة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 08:04 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
هل تعرفين من هو الكاتب هنريك إبسن؟ ما علاقته بالمرأة؟
أخبار العالم
BBC News عربي
السبت 13 نوفمبر 2021 10:18 صباحاً
54
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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