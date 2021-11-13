"الوطني للأرصاد" ينبه من أمطار رعدية على المدينة المنورة

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مصحوبة برياح سطحية نشطة وتستمر حتى الساعة السابعة مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.



وبين المركز أن الحالة التي تشمل محافظات العلا وبدر وطاشا، بدأت الساعة الـ7 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ7 مساء.