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"الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"

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"الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد" "الغذاء والدواء": 4 أهداف مهمة لنظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"
قالت: يضمن سلامة الأدوية وتوافرها ومتابعة حالة المستدعاة والمسحوبة منها

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن نظام التتبع الإلكتروني للأدوية "رصد"، يهدف لضمان سلامتها.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها الرسمي في "تويتر": إن نظام رصد يهدف إلى تتبع عمل سير الأدوية من التصنيع حتى وصولها للمستهلك، وذلك لضمان سلامتها.

وأضافت في إنفوجراف، أن أهم أهداف النظام: مكافحة الغش الدوائي، وتحقيق الأمن الدوائي من خلال تتبع حركة الدواء، وتوافر الأدوية في جميع مناطق المملكة، ومتابعة حالة الأدوية المستدعاة والمسحوبة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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