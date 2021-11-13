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الأمطار تسود على محافظات مصر .. حالة الطقس اليوم الجمعة إلى الأربعاء 24 نوفمبر
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة الزمالك والإسماعيلي اليوم مباشر الآن في الدوري والتشكيل (لحظة بلحظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مشاهدة مباراة الأهلى والمقاولون في الدوري بث مباشر بدون تقطيع (لحظة بحلظة)
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
هل تشارك مصر في كأس العرب بالمنتخب الأوليمبي؟ أحمد الطيب يجيب
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
مدرب المنتخب ينتقد «بودي جاردات» محمد صلاح
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات .. انطلاق منافسات بطولة «Iron Man» في الغردقة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 06:19 صباحاً
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فيديو اليوم السابع
سماء أسوان تمطر ثلج فى ظاهرة نادرة.. والبرق والرعد لا يتوقف
فيديو
فيديو اليوم السابع
السبت 13 نوفمبر 2021 10:15 صباحاً
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