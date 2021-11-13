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استعدادات مكثفة لسقوط الأمطار برأس غارب والزعفرانة في البحر الأحمر
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
اليوم الأحد .. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
إعلامي يكشف أول الراحلين عن الأهلي رسميا في يناير
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
صورة تذكارية لزعماء العالم قبيل انطلاق المؤتمر الدولي بشأن ليبيا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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