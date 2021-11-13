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استعدادات مكثفة لسقوط الأمطار برأس غارب والزعفرانة في البحر الأحمر
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
اليوم الأحد .. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
إعلامي يكشف أول الراحلين عن الأهلي رسميا في يناير
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:55 صباحاً
كورونا.. ألمانيا تسجل 42727 إصابة جديدة و3120 حالة بكوريا الجنوبية
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
بالباركود.. شاهد مدرسةٌ بالمجاردة تطلق أسماء "مشاريع الرؤية 30" على قاعاتها
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
دول الخليج يمكنها تحقيق مكاسب غير متوقعة بقيمة 255 مليار دولار
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
تداول تعلن تحديد نطاق سعر الطرح بين 95 و105 ريالات للسهم الواحد
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
تطورات سياسية مرتقبة في السودان.. مصادر: الإعلان عن توافق سياسي خلال الساعات المقبلة
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
"إيداع": تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـصكوك الحكومة السعودية بالريال
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يقيم ملتقى توعوياً في اليوم العالمي للسكري
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الأحد 21 نوفمبر 2021 07:47 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مصر.. إصابات ووفيات كورونا في ارتفاع
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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