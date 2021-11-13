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غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 07:39 صباحاً
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 06:19 صباحاً
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:59 صباحاً
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:50 صباحاً
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى
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الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:49 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فتيل مشتعل في شرق أوروبا؟
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 13 نوفمبر 2021 10:08 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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