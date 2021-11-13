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تسريبات تكشف تجهيز سامسونج مفاجآت "استثنائية" العام المقبل

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تسريبات تكشف تجهيز سامسونج مفاجآت "استثنائية" العام المقبل تسريبات تكشف تجهيز سامسونج مفاجآت "استثنائية" العام المقبل

تسريبات تكشف تجهيز سامسونج مفاجآت

كشفت تسريبات من داخل شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية أنها تجهز خلال عام 2022 المقبل مفاجآت عديدة وصفت بـ"الاستثنائية" لعشاق الهواتف الذكية المتطورة.

وأوضح موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "سامسونج" تنوي زيادة عدد الهواتف القابلة للطي التي ستطلقها خلال عام 2022، مع الاحتفاظ بفكرة أن هاتف "جلاكسي زد فليب 4" سيكون الهاتف الرائد الأكثر تطورًا لديها.

وتستهدف سامسونج إطلاق نحو 6.9 مليون وحدة من هواتف "جلاكسي زد فليب 4"، و2.9 مليون وحدة من هواتف "جلاكسي فولد 4"، لتضع نفسها على قمة مصنعي الهواتف القابلة للطي في العالم.

ومن المتوقع أن تطلق سامسونج هاتفها ضمن سلسلة "جلاكسي إس 22" في 5 يناير المقبل، وهاتف "جلاكسي إس 22 إس إي" في النصف الثاني من عام 2022.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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