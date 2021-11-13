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طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

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طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء طقس معتدل الحرارة بشمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم السبت، طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار، ولطيف الحرارة أول الليل ومائل للبرودة آخر الليل وفي الصباح الباكر، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 12 وحتى 28 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 19 و28 درجة، ومدينة رفح ما بين 18 و28 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 12 و26 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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