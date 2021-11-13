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اليوم .. أولى جلسات محاكمة الفنان شادى خلف في اتهامه بالتحرش بالفتيات

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اليوم .. أولى جلسات محاكمة الفنان شادى خلف في اتهامه بالتحرش بالفتيات اليوم .. أولى جلسات محاكمة الفنان شادى خلف في اتهامه بالتحرش بالفتيات

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تنظر محكمة جنايات القاهرة ، المنعقدة بالعباسية ،برئاسة المستشار مجدى عبد البارى ، اليوم السبت ، أولى جلسات محاكمة الفنان شادى خلف ، في اتهامه بالتحرش وهتك عرض 7 فتيات ، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة .

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كانت النيابة أحالت الفنان شادي خلف الى محكمة الجنايات ، بعد أن كشفت التحقيقات اتهامه بالتحرش وهتك عِرض 7 فتيات، خلال تقديمه لورش تدريب في التمثيل بالقاهرة.

جاء أمر الإحالة، رغم إنكار شادي خلف للتهم المنسوبة إليه، معتبرًا أن ما تعرض له هو حملة تشهير به، قادتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال الأشهر الماضية، عمدت بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، على نشر شهادات، تناولت عددًا من وقائع التحرش التي أُحيل بسببها «خلف» إلى المحاكمة، وهو ما ظهر إلى النور على وجه التحديد في يونيو الماضي.

وخلال هذه الفترة، نشرت صفحة، تحمل اسم «egyptiansafety» بعضًا من وقائع الفنان الشاب بمتدربات ورشته التمثيلية، حتى قالت عنه في منشور: «عشرات الفتيات تم التحرش بهن من شخص واحد خلال ورش التدريب التمثيلية على مدار ست سنوات إلى الآن، وأخريات حاول التعدي عليهن».

المصرى اليوم

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