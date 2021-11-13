تحديث جوجل لهواتف "بيكسل 6" يجعلها مثار سخرية

★ ★ ★ ★ ★

سخر عدد كبير من مستخدمي هواتف "جوجل بيكسل 6"، من التحديث الأخير الذي أطلقته الشركة الأمريكية لهواتفها، والذي أزال عدداً من الميزات الجديدة بالهاتف.

وأطلق عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6" تغريدات ساخرة بسبب إزالة "جوجل" ميزة "الماسح السحري" في تحديث جوجل الجديد، قائلين، "يبدو أن جوجل فهمت الميزة بصورة خاطئة، فهي أزالتها بدلاً من تحديثها".

ورصد موقع "ذا فيرج" التقني المتخصص، إزالة جوجل خاصية "الماسح السحري، الذي يمكنه إزالة الكائنات والأشخاص غير المرغوب فيهم من صورك الخاصة".

وعلّق المتحدث باسم جوجل، أليكس موريكوني؛ على تلك التعليقات الساخرة، بقوله: "حدّدنا المشكلة في وقتٍ مبكرٍ بعد طرح آخر تحديث، ونعمل على حلها قريباً".

وزعم المتحدث باسم جوجل أن تلك المشكلة لم تؤثر على عدد كبير من مستخدمي "بيكسل 6"، وأن تأثيرها كان محدوداً بصورة كبيرة.