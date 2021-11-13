مؤسّس ويكيليكس يحصل على تصريح بالزواج في السجن.. تعرَّف على خطيبته

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أعلنت ستيلا موريس؛ خطيبة وشريكة حياة مؤسّس ويكيليكس، جوليان أسانج؛ منحهما تصريحاً بالزواج في بريطانيا، حيث ينتظر أسانج استئناف حكم محكمة بعدم تسليمه للولايات المتحدة للمحاكمة هناك بتهمة التجسس.

وقالت "ستيلا موريس": أنا وجوليان الآن لدينا إذن بالزواج في سجن بيلمارش.

وأضافت، أشعر بالارتياح لكني ما زلت غاضبة من أن إجراءً قانونياً كان ضرورياً لوضع حد للتدخل غير القانوني في حقنا الأساسي في الزواج.

وكشفت "موريس"؛ وهي محامية وُلدت في جنوب إفريقيا، خلال مقابلة سابقة مع صحيفة "ميل أون صنداي" العام الماضي، أنها كانت على علاقة مع أسانج منذ عام 2015، وكانت تربي ولديهما الصغيرين بمفردها.

وقالت، في مقطع فيديو نُشر على حساب موقع ويكيليكس على يوتيوب، إنها التقت أسانج عام 2011 عندما انضمت إلى فريقه القانوني.

وأضافت موريس أنها كانت تزوره في السفارة يومياً تقريباً، وتعرّفت على جوليان جيداً.

وأحب الاثنان بعضهما عام 2015 وعقدا الخطوبة بعد ذلك بعامين.