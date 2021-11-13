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التوقيع على اتفاقيات بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين

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التوقيع على اتفاقيات بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين التوقيع على اتفاقيات بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين
بشأن التعاون في الاستضافة المؤقتة للأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع بأفغانستان

التوقيع على اتفاقيات بين دولة قطر والولايات المتحدة خلال الحوار الاستراتيجي بين البلدين

وقعت حكومتا دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية ترتيباً لحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في أفغانستان، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في الاستضافة المؤقتة للأفراد المعرضين للخطر بسبب الوضع في أفغانستان، واتفاقية بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بتأشيرات السفر، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي السنوي بين البلدين في دورته الرابعة الذي انطلق في واشنطن برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وتضمن الحوار جلسات حول ، وقضايا العمال وحقوق الإنسان والإتجار بالبشر، التعاون العسكري والأمني، مسائل التأشيرات والقنصلية، المناقشات الإقليمية والعالمية، الطاقة وتغير المناخ، التعاون الثقافي والتعليمي، شراكة إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، التعاون الصحي، والتعاون الاقتصادي والتجاري، بالإضافة إلى جلستين على هامش الحوار الاستراتيجي؛ الأولى لمجلس الأعمال القطري - الأمريكي، والثانية لغرفة التجارة القطرية الأمريكية.

وأكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الحوار الاستراتيجي الرابع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية يمثل علامة فارقة أخرى في الشراكة التاريخية القوية بين البلدين.

من جانبه أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن امتنانه للدعم القطري لأفغانستان، مشيرًا إلى أن دولة قطر تُعد شريكًا مهمًا في تعزيز الاستقرار الإقليمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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