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شاهد..«شرم الشيخ للمسرح» يفاجيء داود حسين ويحتفل بعيد ميلاده ()

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شاهد..«شرم الشيخ للمسرح» يفاجيء داود حسين ويحتفل بعيد ميلاده (فيديو) شاهد..«شرم الشيخ للمسرح» يفاجيء داود حسين ويحتفل بعيد ميلاده ()

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بحضور النجوم وعلى أغنية العيد ميلاد فاجأت الدكتورة إنجي البستاوي، مدير المهرجان، ورئيس المهرجان المخرج مازن الغرباوي، بالاحتفال بعيد ميلاد الفنان الكويتي داود حسين، وذلك بتورتة خاصة أعدت له على مائدة العشاء وسط حضور وغناء الحضور، وتهنئة الفنان، وذلك بحضور النجوم إلهام شاهين، سميحة أيوب، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم.

واختتمت فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي أمس بحضور عدد من النجوم، منهم سيدة المسرح العربى سميحة أيوب، والفنانة إلهام شاهين، والفنان محمد عبدالرحمن، والفنانة لقاء الخميسى، والفنان طارق صبرى، وعدد من الفنانين والمسرحيين العرب والمصريين والأجانب، وشهد حفل الختام عرض فيلم تسجيلى يضم مقتطفات من فعاليات وعروض الدورة السادسة من المهرجان.

وأعلنت الدكتورة إنجى البستاوى، مديرة المهرجان عن جائزة أفضل شخصية مهنية في المهرجان جائزة حميد سيمبيج والمقدمة من أحمد أبورحيمة مدير دائرة الشارقة للثقافة والفنون من دولة الإمارات وذهبت لكل من ندى إبراهيم، مادونا سمير، محمد طارق تايجر، مجدى المنسوب، مريم الجارحى، محمد هشام، عز الدين حافظ، نور السيد، أحمد أمين، أحمد فرحات، ومحمد دسوقى.

كما تم تسليم شهادات تقديرية للفرق المشاركة في المهرجان من والدول العربية والأجنبية.

المصرى اليوم

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