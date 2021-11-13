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غدا.. الظهور الأول لفتاة «تيك توك» حنين حسام بقفص الاتهام في «الإتجار بالبشر»

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غدا.. الظهور الأول لفتاة «تيك توك» حنين حسام بقفص الاتهام في «الإتجار بالبشر» غدا.. الظهور الأول لفتاة «تيك توك» حنين حسام بقفص الاتهام في «الإتجار بالبشر»

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تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا الاحد، أولى جلسات محاكمة حنين حسام «فتاة التيك توك»في إعادة إجراءات محاكمتها، بالحكم الصادر ضدها غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، في اتهامها بـ«الاتجار بالبشر».

تعقد الجلسة برئاسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري.

جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم و حنين حسام في قضية «الإتجار بالبشر» - صورة أرشيفية

ويعد غدا الظهور الأول لفتاة «التيك توك» حنين حسام داخل قفص الإتهام، بعد إلقاء القبض عليها تنفيذا للحكم الصادر ضدهم بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنية .

كانت المحكمة في حيثيات حكمها على مودة الادهم و3 اخرين شركائها في القضية، بانها استندت إلى تحريات إدارة مكافحة الآداب ومكافحة الهجرة غير الشرعية، أنهم عند ضبط المتهمة الأولى حنين حسام عُثرَ بحوزتها على هاتف محمول وجهاز «لاب توب».

حنين حسام قناة التيك توك تظهر في جديد - صورة أرشيفية

وكانت المتهمة حنين حسام أقرت بالواقعة وبإنشائها حسابات مختلفة لموقع «لايكى» و«تيك توك»، ونشر العديد من الفيديوهات المتضمنة اعتداء على القيم الأسرية ومع زيادة نسبة المشاهدة تتحصل على مبالغ طائلة مما دفعها لانشاء شركة وهمية لاستقطاب الفتيات وتحقيق أرباح لها من التطبيق تترجم إلى أموال يتم تحويلها لحسابها الإلكترونى وتتقاسم الحصيلة مع من تستقطبهن من الفتيات، كما أنشأت جروبا خاصا بهذا الأمر فيما بينها وبين المتهمين الثالث والرابع والخامس القائمين على إدارة التطبيق.

وذكرت حيثيات المحكمة إنه بضبط المتهمة الثانية مودة الأدهم في ١٤ مايو من العام الماضى وبمواجهتها بالتحريات وضبط بحوزتها على سيارة ومبالغ مالية وعملات أجنبية ومصرية وفيزا كارت على بنك الإمارات الوطنى واتصالات تحويل مبالغ للجنة المصرى والدولار الأمريكى وإيصالات سحب وايداع، إضافة إلى لاب توب وهاتف محمول تستخدمها في نشاطها المؤثم وبضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع المتهمة الأولى حنين حسام.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها تهمه الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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