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أمطار متوسطة الشدة على مدينة سفاجا (صور)

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أمطار متوسطة الشدة على مدينة سفاجا (صور) أمطار متوسطة الشدة على مدينة سفاجا (صور)

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شهدت مدينة سفاجا بالبحر الأحمر، اليوم السبت، سقوط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة في عدد من المناطق وسط تجمعات لمياه الأمطار.

وكانت هيئة الأرصاد حذرت بسقوط أمطار غزيرة بحلايب وشلاتين وجنوب البحر الاحمر وتم رفع درجة الاستعداد ولم تتأثر مظاهر الحياة العامة أو الحركة المرورية على مختلف الطرق.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف مدن ومديريات المحافظة تحسبًا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الري طبقا لخريطة التنبؤات الجوية والتى أفادت باحتمال سقوط أمطار غزيرة احتمال سقوط أمطار بالبحر الأحمر على جنوب المحافظة.

المصرى اليوم

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