أخبار عاجلة

غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

المخلفات والتلوث يغطيان شاطئ حلقة بيع الأسماك بالغردقة (صور)

Print
المخلفات والتلوث يغطيان شاطئ حلقة بيع الأسماك بالغردقة (صور) المخلفات والتلوث يغطيان شاطئ حلقة بيع الأسماك بالغردقة (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

غطت المخلفات والتلوث شاطئ البحر أمام حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء بمدينة الغردقة ما تسبب في تغير شكل المياه وانتشار الروائح الكريهة وتحول الشواطئ لبركة مع وجود تحذيرات بيئية من امتداد التلوث للمياه المفتوحة وحدوث أضرار للبيئة البحرية والشعاب المرجانية.

وطالبت أجهزة وزارة البيئة بوقف صرف وإلقاء مخلفات حلقة بيع الأسماك في مياه البحر الأحمر بعد رصد تلوث لمنطقة الشاطئ أمام الحلقة وتراكم الطحالب والمغذيات على الشاطئ وإلقاء مياه التجهيز والتنظيف والمخلفات بالبحر مباشرة.

فيما أكد مسؤولو البحر الأحمر أن حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء سيتم بها عمليات تطوير شاملة خلال الفترة المقبلة.

وتعد حلقة بيع الأسماك بمنطقة السقالة بالغردقة من الأماكن الشعبية التي يقبل على زيارتها المئات من السائحين يوميا وخلال السنوات الماضية تدهور وضع الحلقة وأصبحت لا تتناسب مع الوضع السياحي لمدينة الغردقة ولا يوجد بها صرف صحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية

ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا

ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا

تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري

تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن