المخلفات والتلوث يغطيان شاطئ حلقة بيع الأسماك بالغردقة (صور)

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غطت المخلفات والتلوث شاطئ البحر أمام حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء بمدينة الغردقة ما تسبب في تغير شكل المياه وانتشار الروائح الكريهة وتحول الشواطئ لبركة مع وجود تحذيرات بيئية من امتداد التلوث للمياه المفتوحة وحدوث أضرار للبيئة البحرية والشعاب المرجانية.

وطالبت أجهزة وزارة البيئة بوقف صرف وإلقاء مخلفات حلقة بيع الأسماك في مياه البحر الأحمر بعد رصد تلوث لمنطقة الشاطئ أمام الحلقة وتراكم الطحالب والمغذيات على الشاطئ وإلقاء مياه التجهيز والتنظيف والمخلفات بالبحر مباشرة.

فيما أكد مسؤولو البحر الأحمر أن حلقة بيع الأسماك بمنطقة الميناء سيتم بها عمليات تطوير شاملة خلال الفترة المقبلة.

وتعد حلقة بيع الأسماك بمنطقة السقالة بالغردقة من الأماكن الشعبية التي يقبل على زيارتها المئات من السائحين يوميا وخلال السنوات الماضية تدهور وضع الحلقة وأصبحت لا تتناسب مع الوضع السياحي لمدينة الغردقة ولا يوجد بها صرف صحي.