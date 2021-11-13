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حركة تنقلات موسعة بين مديري تعليم المنيا «تعرف عليها»

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حركة تنقلات موسعة بين مديري تعليم المنيا «تعرف عليها» حركة تنقلات موسعة بين مديري تعليم المنيا «تعرف عليها»

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أصدر المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قرارا بحركة تنقلات بين مديري الإدارات التعليمية، شملت نقل محمد محمود أحمد، من العمل مدير إدارة بني مزار التعليمية، للعمل مديرا لإدارة العدوة التعليمية، ومحمد سليمان عبدالله، مدير إدارة مطاي التعليمية للعمل مديرا لإدارة مغاغة التعليمية، وفوزية شعبان على، مدير تعليم العدوة للعمل مدير إدارة تعليم بني مزار.

كما شمل القرار، نقل حمادة احمد عبدالجواد، مدير تعليم مغاغة، للعمل مديرا لتعليم مطاي التعليمية، وبشار حسن على، مدير أبوقرقاص التعليمية للعمل مديرا لإدارة ملوي التعليمية، ومحمد أحمد عبدالسميع، مدير تعليم ملوي، للعمل مدير تعليم دير مواس، وحسام عبدالعزيز، مدير تعليم دير مواس للعمل مدير تعليم أبوقرقاص .

المصرى اليوم

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