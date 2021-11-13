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الشبورة المائية تغطي مدن شمال سيناء

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الشبورة المائية تغطي مدن شمال سيناء الشبورة المائية تغطي مدن شمال سيناء

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غطت الشبورة المائية، صباح اليوم السبت، عددا من مدن محافظة شمال سيناء، خاصة على الطرق الرئيسية في مدن العريش وبئر العبد والحسنة ونخل بوسط سيناء.

وطالبت الإدارة العامة لمرور شمال سيناء المواطنين أصحاب السيارات بتوخي الحيطة والحذر والالتزام بالسرعة القانونية وترك مسافة آمنة بين السيارات على مختلف طرق المحافظة، ومنع التوقف على الطريق واستخدام الأضواء الكاشفة وآلات التنبيه على فترات.

وأعلنت محافظة شمال سيناء عن رفع درجة الاستعداد بعد تعرض شمال ووسط سيناء لشبورة مائية خلال فترات الصباح.

المصرى اليوم

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