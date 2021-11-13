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تضم 14 طبيبًا.. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

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تضم 14 طبيبًا.. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام تضم 14 طبيبًا.. وصول دفعة جديدة من أطباء الجامعات إلى مستشفى العريش العام

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وصلت دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، إلى مستشفى العريش العام، اليوم السبت، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14 طبيبا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبية، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان خلال الفترة من السبت حتى الجمعة المقبل.

بدوره، قال محمد صلاح، مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، إنه كان في استقبال الدفعة الجديدة من أطباء الجامعات، الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، والدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ومنسق عام البروتوكول وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى.

وأضاف صلاح أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء، وكليات الطب بجامعات القاهرة، والأزهر، والزقازيق، والمنصورة، لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيًّا طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة، ومستشفى العريش العام الجامعات.

المصرى اليوم

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