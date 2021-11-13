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استئناف تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» بالبحر الأحمر بعد «مخالفات الغسيل»

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استئناف تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» بالبحر الأحمر بعد «مخالفات الغسيل» استئناف تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» بالبحر الأحمر بعد «مخالفات الغسيل»

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تستأنف اليوم السبت مديرية الإسكان بمحافظة البحر الأحمر، تسليم الوحدات السكنية للمواطنين بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة الغردقة حسب الجداول المعلنة.

وكانت مديرية الاسكان والمرافق بالبحر الأحمر قد قررت وقف تسليم وحدات مشروع سكن كل المصريين الخاص بالإعلان العاشر بمدينة الغردقة وذلك بسبب وجود ورصد مخالفات من سكان المشروع الذين تسلموا الوحدات ومخالفتهم شروط بنود العقد بقيامهم بتركيب منشر الغسيل بالبلكونات الامامية وإغلاق البلكونات بالجديد وإلقاء القمامة الناتجة عن أعمال النقل والسكن وغيرها أمام العمارات.

ومن المقرر أن يتم إرسال لجنة الضبطية القضائية للعمل وحصر المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على الشكل الجمالي للموقع.

وأكد المهندس محمد عبدالمنعم مدير عام سكان البحر الاحمر ان المشروع يضم ٦ آلاف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق وتم وضع جدول يومي تسليم الوحدات للمستحقين وبعد أيام تم رصد مخالفات من السكان

وأوضح عبدالمنعم أن الإسكان قامت بتركيب مباشر حديدية في البلكونات التي تطل على المنور الخلفية المفتوحة.

المصرى اليوم

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