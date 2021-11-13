انطلاق فعاليات «منتدى المرأة العالمي للفنون» بالممشي السياحي بالغردقة

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استقبلت مدينة الغردقة المشاركات في «منتدى المرأة العالمي للفنون» الذي تستضيفه المدينة خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر الجاري، في دورته الأولى، ويضم المنتدى ورش عمل ومعرض للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، وتنظيم أوستراكا للفنون، بمشاركة 40 فنانة من 16 دولة أجنبية.

وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر، بمشاركة الفنانات المشاركات، ومن المقرر أن تبدأ أولى الفعاليات بالممشى السياحي العالمي بالغردقة.

ويشارك في المنتدى 40 فنانة من 16 دولة أجنبية، ومنها «ألمانيا، وإيطاليا، وأمريكا، وروسيا، وأوكرانيا، والسعودية، ورومانيا، ومونتينيغرو، وصربيا، وبيلاروسيا، وشمال مقدونيا، ولبنان، واليونان، ولاتيفيا، وتركيا»، ويضم المنتدى ورش للفنون التشكيلية بالممشى السياحي العالمي بالغردقة، مصاحب له عروض موسيقية وحفلة غنائية للمطربة دينا صلاح، كمشاركة منها لمزج الطرب والموسيقي بالفنون.

وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن «منتدى المرأة العالمي للفنون»، هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر وتنظيم أوستراكا للفنون.

وأشار حميدة إلى أنه سيتم عمل رحلة سياحية لمدينة الأقصر للفنانات لإظهار جمال مصر ومدينه الأقصر بعد جهود وزارة السياحة لتطوير وتجديد مدينه الأقصر استعدادًا لاحتفالية طريق الكباش هذا العام.

أضاف «حميدة»، يأتي دور هذا المنتدى على تأكيدًا على توجيهات القيادة السياسية على تمكين المرأة ودورها بالمجتمع وعلى إظهار خطط الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي والدعاية للمقاصد السياحية بمصر للعالم من خلال استضافه سفراء الفنون بالعالم، وفي إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوي الناعمة لمصر، باستضافة فنانين العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية وتم ذلك في فعاليات عديدة من قبل.

وأشار «حميدة»، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

ويشارك الفنانات منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فنى سياحى حافل، يعقبه ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلى في مصر.