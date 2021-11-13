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«وجع قلبي مش هينتهي عليك يا أحمد.. قلبي هيفضل ينزف لحد ما نتقابل تاني يا ضنايا».. كلمات مؤثرة نطقتها والدة المهندس أحمد عاطف الشربينى، الذي راح ضحية لغدر صديقه في أول شهر سبتمبر الماضي بعدما ألقاه حيا من أعلى كوبري الجامعة ليستقر جثمانه في قاع النيل حتى يتخلص من الديون التي يطالبها به المجنى عليه، ويشاء القدر ألا يظهر جثمان الفقيد إلا بعد 11 يوما وسط ورد النيل بنفس مكان إلقائه عندما عثر عليه عامل تطهير المسطحات المائية.

حيث انطلقت والدة المهندس أحمد عاطف الشهير إعلاميا باسم «مهندس الدقهلية«، ووالده إلى مقابر ميت عنتر التابعة لمركز الدقهلية، حيث يرقد جثمانه لإخباره أن النيابة العامة أحالت قاتله إلى محكمة جنايات المنصورة.

وجلست والدة «مهندس الدقهلية» أمام قبر ابنها تناجيه قائلة: «يا حبيبي نام وارتاح والله الذي لا إله إلا هو حقك ‏جاي، ربنا لا يرضي بالظلم، وأنا مؤمنة بقضاء الله، وأريد القصاص، طول ما في أنا وأبوك ‏نفس هنجري وراء حقك، دمك مش هايروح هدر أبدا، انت كنت بار بي، وأنا سأظل باره بك وبولادك (كنان وسليم)، مكنتش أعرف أنك مفارق.. بس انت كسبت الآخرة والمتهم خسر الدنيا والآخرة، يارب انتقم لي منه بالإعدام وأمه تتذوق نفس الكأس اللى أنا عايشه به من يوم موت ابنى وحبيب قلبى أحمد».

وناجت ربها وهى تزرف الدموع قائلة «يارب ‏رجع لي حق ابني ولا أحد يعلم ما في صدري إلا رب العالمين، ابني كان فلذة كبدي، مات غدر، ‏خرج من شقتي مع المتهم وركب في سيارته ورماه من أعلي الكوبري، وآخر كلام قاله لي لما كلمته: ‏اطمني يا ماما أنا مع محمد أبوالعز، ونمت لأنه مع صديقه ولم أشعر بوفاته إلا الصبح مكنتش أعرف ان اللى هيغدر به هو اللى كنا بنآمن له وندخله بيتنا».‏

وقال عاطف الشربيني، والد المجنى عليه «بعدما ألقي المتهم ابنى في النيل من أعلى كوبرى طلخا ربنا أبطل طبيعة المياه الجارية وظل جثمانه في مكانه 11 يوم، ‏لم يتحرك مع المياه وهذه معجزه إلهية حتى يفضح ربنا ستر القاتل»، مطالبا بالقصاص من المتهم ‏«أنا راضى بقضاء الله إلا أن الفراق صعب واحنا اتدمرنا بموت ابننا وسندنا لكن كلنا ثقة في القضاء وفى انتظار القصاص العادل والعاجل» .‏

وبدأت الواقعة عندما تلقى مدير أمن الدقهلية اخطارا من مأمور مركز شرطة طلخا ببلاغ أسرة المهندس أحمد عاطف المعيد بكلية الهندسة باختفائه في ظروف غامضة وأكدت اسرته في البلاغ أن نجلهم خرج من منزل الزوجية لتصفية بعض الحسابات والحصول على أموال من أحد أصدقائه قبل ولادة الزوجة لتدبير مصاريف الولادة والمستشفى وأنه اتصل بها قبل اختفائه بنصف ساعة واخبرها بأنه في طريق العودة ولكن السيارة تعطلت وبعدها اتصلت له لم يرد واختفى.

شكل اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية فريق بحث برئاسته لكشف غموض اختفاء المهندس الشاب وعلى مدار 11 يوما فشل الفريق في كشف تفاصيل الواقعة حتى تم العثور على جثة الشاب طافية على سطح مياه النيل أسفل كوبرى الجامعة بكامل ملابسه.

واكدت تحريات المباحث أن مرتكب الواقعة هو صديقه محمد أبوالعز حيث استدرجه وألقاه من اعلى كوبرى طلخا ليتخلص منه ومن مطالبته لليدون التي يطالبه بها وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم والذى اعترف أنه قتل صديقة ليتخلص من مطالبته له بامواله وأبراحها المدين له بها .

وقال المتهم في أقواله: «أنا مدين لأحمد صديقي بمبلغ 680 ألف جنيه بشيكات بنكية وكنت أستثمرها له ولكن للأسف خسرت الكثير من الأموال وطالبني أحمد بالأموال أو الأرباح لأنها تخص أصدقاء له ولا يريد أن يظهر أمامهم بمظهر سيئ».

وأضاف المتهم: «نشبت بيننا مشادات متكررة بسبب تأخري في دفع الأموال ويوم الواقعة أخبرته أن يحضر للحصول على مبلغ 100 ألف جنيه وبالفعل حضر وجلسنا على مقهى ثم انتقلنا لآخر حتى أصبح الوقت متأخرا فأخذته على كوبري الجامعة بسيارتي لنقابل أحد الأشخاص للحصول على الأموال وادعيت أن سيارتي تعطلت ووقفنا لمدة ساعتين وربع حتى هدأ الطريق وبعدها استدرجته بالقرب من النيل ثم قذفته على أمل أن يسحب تيار المياه الجثة لمكان بعيد لكن للأسف ظهرت الجثة بنفس المكان بسبب ورد النيل» .