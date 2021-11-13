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يشمل جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 13-11-2021 إقامة 17 مباراة ضمن تصفيات أوروبا وأفريقيا وأمريكا الشمالية في كأس العالم لكرة القدم 2022 والتى تستضيفها قطر.

تستعرض المصري اليوم مواعيد مباريات اليوم والتى تتضمن لعب مباريات كأس العالم في 3 قارات هي أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وتعتبر مباراة فرنسا وكازاخستان وأيضًا مباراة الجبل الأسود وهولندا من أبرز مباريات تصفيات أوروبا اليوم.

وتُعد مباراة نيجيريا وليبيريا وأيضًا مباراة الكاميرون ومالاوي من أهم مباريات تصفيات أفريقيا اليوم.

وتعتبر مباراة أمريكا والمكسيك وكذلك مباراة كندا وكوستاريكا أهم مباريات تصفيات أمريكا الشمالية اليوم.

جدول مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم- أفريقيا

يشمل جدول مباريات كأس العالم – تصفيات أفريقيا اليوم لعب 6 مباريات، أهمها مباراتي نيجيريا وليبيريا وأيضًا مباراة الكاميرون ومالاوي كما يلي:

مباراة زامبيا × موريتانيا – الساعة 3 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الكاميرون × مالاوي – الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر.

مباراة أفريقيا الوسطي × الرأس الأخضر – الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر.

موعد مباراة تونس × غينيا الاستوائية – الساعة 6 مساءا بتوقيت القاهرة.

مباراة نيجيريا × ليبيريا – الساعة 6 مساءا بتوقيت مصر.

موعد مباراة ساحل العاج × موزمبيق – الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر.

جدول مواعيد مباريات تصفيات في كأس العالم – أوروبا

يتضمن جدول مواعيد مباريات تصفيات قارة أوروبا في كأس العالم اليوم لعب 7 مباريات، أهمها مباراة فرنسا وكازاخستان وكذلك مباراة الجبل الأسود وهولندا كما يلي:

مباراة البوسنة والهرسك × فلندا – الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة النرويج × لاتفيا – الساعة 7 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة تركيا × جبل طارق – الساعة 7 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فرنسا × كازاخستان – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة الجبل الأسود × هولندا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة بلجيكا × استونيا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت مصر.

مباراة ويلز × روسيا البيضا – الساعة 9.45 مساءا بتوقيت القاهرة.

جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية في كأس العالم

يتضمن جدول مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الشمالية في كأس العالم اليوم لعب 4 مباريات السبت أهمها مباراة أمريكا والمكسيك وكذلك مباراة كندا وكوستاريكا كما يلي:

مباراة الهندوراس × بنما – الساعة 3 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أمريكا × المكسيك – الساعة 4 صباحا بتوقيت مصر.

مباراة السلفادور × جامايكا – الساعة 4 صباحا بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة كندا × كوستاريكا – الساعة 4 صباحا بتوقيت مصر.

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