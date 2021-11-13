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استقر سعر الذهب اليوم، صباح السبت، 13 نوفمبر 2021، عند الأسعار الكبيرة التي حققها، مساء الجمعة، والتى تعد الأعلى منذ 6 شهور، حيث ارتفع مبتعدا عن حاجز 1800 دولارا للأوقية ولكنه فشل في تخطى حاجز 1900 جنيه للأوقية .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، السبت، على الأسعار المرتفعة التي سجلتها الأسواق المحلية مساء الجمعة بعد يوم حافل من الاضرابات قبل اغلاق البورصة العالمية أبوابها لقضاء الإجازة الاسبوعية، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر من 811 إلى 813 جنيها للجرام، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

وكان سعر الذهب قد ارتفع بشكل كبير في مساء الجمعة بسبب بيانات اقتصادية أمريكية تشير إلى ارتفاع التضخم، حيث ارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 2.8% في نهاية الاسبوع وذلك للاسبوع الثانى على التوالى حيث أغلق الاسبوع الماضى مرتفعا بنسبة 1.8% .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا، في اطار خدماتها المستمرة للقراء وذلك لتلبية رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح السبت، ما بين 927 إلى 929 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح السبت، ما بين 811 إلى 813 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح السبت، مابين 694 إلى 696 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح السبت، مابين 6488 إلى 6504 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا ، صباح اليوم، على ارتفاع كبير في الاسعار بعد اغلا البورصة العالمية على ثانى ارتفاع اسبوعى، حيث ارتفع سعر الذهب، لليوم السابع على التوالى في أطول سلسلة أرباح منذ نهاية يونيو الماضى محققا ارتفاعا اسبوعيا بنسبة 2% بشكل كبير ليحقق قفزة في الأسعار .

واستقر سعر الذهب في العقود الآجلة الأمريكية تسليم شهر ديسمبر عند ارتفاع 4.60 دولارا إلى مستوى 1868.50 دولارا للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو .

ارتفع اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 825.08 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 942.95 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 707.21 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،864.52 $ .

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