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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موقف يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الرحيل عن النادي الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية :«أوباما، رفض العروض العربية التي تلقاها في الفترة الأخيرة وقرر الاستمرار مع الزمالك، حتى نهاية الموسم الجاري».

وأشار:«اللجنة المؤقتة بالزمالك، عرضت على الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض، تعيين مدير كرة، معه في الجهاز المعاون»، مؤكدًا :«حتى الآن المدرب الفرنسي، يرفض فكرة تعيين مدير كرة».

يذكر أن الزمالك بدأ الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الجمعة المقبل، على ستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز،