أخبار عاجلة

غدًا السبت .. تعطيل الدراسة في شمال سيناء لسوء الأحوال الجوية -
ضبط عاطل بحوزته 12 طربة حشيش بكمين أمني في سفاجا -
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري -
تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حمادة أنور: شخصية ظهرت أمام أنجولا

Print
حمادة أنور: شخصية المنتخب ظهرت أمام أنجولا حمادة أنور: شخصية ظهرت أمام أنجولا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد حمادة أنور، عضو مجلس ادارة نادي السابق، أن شخصية الوطني الأول، ظهرت في الشوط الثاني من مباراة أنجولا، في تصفيات .

وانتهت مباراة مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«شخصية منتخب مصر، ظهر في مباراة أنجولا، وذلك بعد نجحنا في العودة للمباراة بعد التأخر بهدفين».

وأضاف :«تغييرات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب في الشوط الثاني، صنعت الفارق»، مشيرًا:«محمد صلاح، كان من ابرز اللاعبين في المباراة حيث صنع هدفين».

وتابع :«لست مع من يقول أن محمد صلاح، لا يقوم بالادوار الدفاعية، لأنه تكون عليه رقابة من لاعبان على الأقل، وهو ما يكون له تأثير بالسلب على المنافس من الناحية الهجومية».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري

تعرف علي طاقم تحكيم مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الجمعة في الدوري

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى