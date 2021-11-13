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أكد حمادة أنور، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك السابق، أن شخصية المنتخب الوطني الأول، ظهرت في الشوط الثاني من مباراة أنجولا، في تصفيات كأس العالم.

وانتهت مباراة مصر مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«شخصية منتخب مصر، ظهر في مباراة أنجولا، وذلك بعد نجحنا في العودة للمباراة بعد التأخر بهدفين».

وأضاف :«تغييرات البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب في الشوط الثاني، صنعت الفارق»، مشيرًا:«محمد صلاح، كان من ابرز اللاعبين في المباراة حيث صنع هدفين».

وتابع :«لست مع من يقول أن محمد صلاح، لا يقوم بالادوار الدفاعية، لأنه تكون عليه رقابة من لاعبان على الأقل، وهو ما يكون له تأثير بالسلب على المنافس من الناحية الهجومية».