من هو خوان براون؟.. تعرف على السيرة الذاتية وإنجازات مدرب الإسماعيلي الجديد

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أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، التعاقد رسميًا مع الأرجنتينى خوان براون، ليتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت اقالته بسبب سوء النتائج.

ونستعرض في السطور التالية السيرة الذاتية للمدرب الأرجنتيني:-

خوان براون، من مواليد مدينة لابلاتا الأرجنتينية ويبلغ من العمر ٤٤ عامًا، حيث ينتمي لأسرة كروية كبيرة ووالده هو براون نجم المنتخب الحائز على كأس العالم بجانب الأسطورة الراحل مارادونا نسخة ١٩٨٦، وبدأ خوان، مشواره التدريبى بالسعودية كمدربا لفريق الشباب بالهلال عام 2016، وتم تصعيده وتولي تدريب فريق الهلال الأول في فبراير 2018 خلفا لرامون دياز الذي تولي تدريب بيراميدز من قبل.

وساهم خوان براون مع الهلال للتتويج بدرع ببطولة الدوري السعودي، حيث خاض مع الفريق السعودى في الدورى 9 مباريات حيث فاز في 3 منها وتعادل اثنين وخسر 4 لقاءات.

كما قاد براون الهلال في مسابقة دوري أبطال أسيا، حيث لعب أربع مباريات بواقع مباراتين ضد الريان القطري ولقاء مع العين الإماراتي والاستقلال الإيراني، بعد رحيله عن الهلال تسلم المهام الفنية للوحدة السعودى بعد رحيل أحمد حسام “ميدو” عام ٢٠١٩ وكان الفريق في المركز السادس برصيد 36 نقطة ببطولة الدورى حيث حصد الفريق تحت قيادته انتصارين وتلقي خمس هزائم، أخر محطاته قبل التعاقد مع الدراويش العمل مدربا لمنتخب بلاده للشباب “17” عاما.