حارس الأهلي السابق: مرشحان خارج قائمة الخطيب سينجحان في الانتخابات

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يرى أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن قائمة محمود الخطيب، المرشحة لانتخابات القلعة الحمراء المقبلة، لن تحسم الانتخابات.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«انتخابات الأهلي غير محسومة، حتى الآن لم أحدد سأنتخب من في الانتخابات»، مؤكدًا :«قائمة الخطيب، لن تحسم الانتخابات المقبلة».

وأضاف :«أتوقع عدم نجاح قائمة الخطيب، بالكامل في اتخابات الأهلي، هناك اثنان خارج قائمة الخطيب، سينجحان، من بينهما أمين الصندوق».

وأشار إلى أن انتخابات القلعة الحمراء، لن تؤثر في علاقة الصداقة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، اللذان يتنافسان على منصب أمين الصندوق.



وتابع، :«خالد مرتجي وخالد الدرندلي، أصدقاء منذ أكثر من 40 سنة، وأرى أن الانتخابات لن تؤثر في علاقة الصداقة بينهما».