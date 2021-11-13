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أحمد فوزي: انتخابات الأهلي لن تؤثر في صداقة «الخالدين»

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أحمد فوزي: انتخابات الأهلي لن تؤثر في صداقة «الخالدين» أحمد فوزي: انتخابات الأهلي لن تؤثر في صداقة «الخالدين»

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يرى أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، أن انتخابات القلعة الحمراء، لن تؤثر في علاقة الصداقة بين خالد مرتجي وخالد الدرندلي، اللذان يتنافسان على منصب أمين الصندوق.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«خالد مرتجي وخالد الدرندلي، أصدقاء منذ أكثر من 40 سنة، وأرى أن الانتخابات لن تؤثر في علاقة الصداقة بينهما».

وأضاف :«الأهلي رابطة وأسرة واحدة، مهما حدث في الانتخابات لن تحدث أي مشاكل وخلافات واختراقات بين جميع المرشحين في الانتخابات»، مضيفًا: «استحالة مرتجي والدرندلي، يخسرا بعضهما بسبب الانتخابات».

يذكر أن انتخابات النادي الأهلي سوف تقام يومي 25 و26 نوفمبر القادمين.

المصرى اليوم

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