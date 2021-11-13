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سيف زاهر يكشف صفقات الأهلي الشتوية والراحلين

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سيف زاهر يكشف صفقات الأهلي الشتوية والراحلين سيف زاهر يكشف صفقات الأهلي الشتوية والراحلين

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كشف الإعلامي سيف زاهر، عن كواليس الجلسة التي جمعت محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي مع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»، :«هناك جلسة جمعت محمود الخطيب مع موسيماني، في الساعات الماضية، لحسم بعض الأمور الخاصة بالصفقات الجديدة التي سيتم تدعيم بها الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة واللاعبين الراحلين».

وأضاف:«هناك لاعبان مصريان، يفكر موسمياني، في تدعيم بهم الفريق في انتقالات يناير المقبلة، في المراكز التي يعاني منها من عجز».

وتابع :«هناك 3 لاعبين سيخرجون، للاعارة في الميركاتو الشتوى المقبل، لعدم حاجة الفريق لخدماتهم الفنية»، مضيفًا :«سياسة النادي الأهلي في تلك الفترة تعتمد على إعارة اللاعبين الذين لن يكون هناك لهم دور مع الفريق في الفترة المقبلة».

المصرى اليوم

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