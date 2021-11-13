محافظ سوهاج يكلف بتقديم الدعم لضحايا حريق طهطا

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كلف اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، اللواء عصام الليثى السكرتير العام للمحافظة، بالإنتقال إلى موقع الحريق الذي نشب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة في معرض تجارى لبيع الملابس ومستلزمات العرائس بمدينة طهطا في شمال المحافظة، وتفقد موقع الحريق للوقوف على حجم الخسائر، وتقديم الدعم اللازم للمتضررين من الحريق.

ووجه المحافظ، باتخاذ الإجراءات اللازمة، والتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومديرية التضامن الإجتماعي، لحصر التلفيات والخسائر الناجمة عن الحريق، وصرف التعويضات المقررة في أسرع وقت، والعمل على تخفيف الآثار الناجمة عن الحريق.

وكانت مديرية أمن سوهاج، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، قد تلقتا إخطاراً بالحريق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، أن الحريق نشب في معرض تجارى مقام على مساحة 400 متر مربع بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، ويضم 50 باكية عرض لبيع الملابس الجاهزة، والخردوات، والمفروشات، والأحذية، والشنط، وجميع مستلزمات تجهيز العرائس، وقد أتت النيران على جميع محتويات المعرض، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وجرى استدعاء معدات الوحدة المحلية لرفع آثار الحريق، وقطع الكهرباء عن المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتصرف.