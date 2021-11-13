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شاهد لحظة بدء العاصفة الثلجية في أسوان.. والأرصاد تحذر من السيول اليوم السبت ()

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شاهد لحظة بدء العاصفة الثلجية في أسوان.. والأرصاد تحذر من السيول اليوم السبت (فيديو) شاهد لحظة بدء العاصفة الثلجية في أسوان.. والأرصاد تحذر من السيول اليوم السبت ()

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سقطت قطع الثلج وأمطار غزيرة صاحبها رعد وبرق اليوم على محافظة أسوان، وأدت الأمطار إلى تراكم المياه في عدد من المناطق في أسوان.

حالة الطقس في أسوان اليوم: ثلج وعاصفة رعدية وترابية

وتعرضت أسوان إلى عاصفة ترابية وصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مراكز أسوان وكوم امبو ودراو وعدد من مناطق مركز نصر النوبة.

وأعلن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رفع درجة الاستعداد في المحافظة لرفع تراكمات الأمطار، وناشد قائدي السيارات وأصحاب المراكب السياحية ومراكب الصيد توخي الحذر بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأغلقت إدارة المرور في أسوان الطرق السريعة بسبب انعدام الرؤية نتيجة العاصفة الترابية والأمطار وناشد المحافظ المواطنين التزام منازلهم، والبعد عن أماكن الأشجار والأسلاك الهوائية، والتزام سائقى السيارات بالسرعات المقررة للحد من الحوادث المرورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل باستمرار السحب الرعدية الممطرة على سلاسل جبال البحر الأحمر خصوصًا مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم والصحراء الشرقية.

وتتكاثر السحب الرعدية الممطرة على جنوب أسوان، ويصاحبها سقوط أمطار غزيرة على سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتكون الأمطار متوسطة على أقصى جنوب البلاد ويصاحبها نشاط للرياح الناتجة بسبب الهواء الهابط من أسفل السحابة.

الأرصاد تحذر من السيول خلال حالة الطقس اليوم السبت

وأصدرت الأرصاد تحذيرًأ اعتبارًا من مساء الجمعة إلى مساء السبت ١٣ نوفمبر، بتوخي الحذر من السيول الناتجة عن تراكم الأمطار الغزيرة والرعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وخصوصًا حلايب وشلاتين ومرسى علم والصحراء الشرقية والطرق المؤدية من تلك المناطق إلى جنوب الصعيد.

حالة الطقس في اليوم السبت

توقعت هيئة الأرصاد تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح من من 5-7 صباحاً على الطرق الزراعية والسريعة المتجهة من وإلى القاهرة ووسط سيناء والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع أن تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا تصل إلى حد السيول على حلايب وشلاتين ومرسي علم والطرق المتجهة إلى جنوب الصعيد، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة رعدية أحيانًا على جنوب سيناء وأقصي جنوب الصعيد في نويبع وسانت كاترين والأقصر وأبوسمبل وأسوان بنسبة من 40-50% على فترات متقطعة،

وتتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية في مطروح والسلوم بنسبة تصل إلى 30% تقريبًا على فترات متقطعة.

ويكون هناك نشاط شديد للرياح على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ويظل الطقس اليوم السبت حارا في جنوب الصعيد، ويميل للحرارة في شماله، بينما يكون الطقس اليوم معتدلاً في القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويكون الطقس باردًا آخر الليل وحتى الصباح، ولطيفا في أوله.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

يتوقع أن تكون درجة الحرارة اليوم الأعلي في مصر 32 درجة، بينما تكون أقل درجة حرارة اليوم 12 درجة.

درجات الحرارة اليوم في أسوان 32-20 درجة،

درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة اليوم 27-17 درجة.

درجات الحرارة المتوقعة في الإسكندرية 26-18 درجة.

درجات الحرارة اليوم في شرم الشيخ 28-21 درجة.

ويمكن الاطلاع على درجات الحرارة اليوم من خلال الجدول التالي:

المصرى اليوم

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