★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بالاداء الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب الوطني خلال الشوط الثاني من مباراة أنجولا.

وانتهت مباراة مصر مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«منتخب مصر ظهر بمستوى مميز في الشوط الثاني، وكانت الأفضلية لنا، عكس الشوط الأول، وهذا بفضل التغييرات التي أجراها البرتغالي كارلوس كيروش، تحديدًا بعد نزول حمدي فتحي».

وتابع :«أكرم توفيق، الظهير الأيمن وأحمد فتوح، الظهير الأيسر، كانا هما الأفضل، طوال اللقاء، حيث قاما بالادوار الهجومية والدفاعية على أكمل وجه».