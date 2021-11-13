أخبار عاجلة

تفاصيل القاء القبض علي رضا عبدالعال وحبسه.. وفاروق جعفر يخرجه من السجن -
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية -
شوفوا أجمل امرأة متزوجة فى العالم.. أم لـ 3 أطفال وسيدة عاملة ولها نشاطات اجتماعية -
فيروس جديد يصيب الأطفال.. أر إس في يهدد صحة الصغار .. د. أشرف عقبة يوضح التفاصيل -
أحمد عمر هاشم يواجه منتقدي البخاري والشعراوى بتصريحات حاسمة..ويكشف حقيقة سجدة إمام الدعاة يوم النكسة -
ادعوا لهم بالشفاء.. صلاح السعدنى ولطفى لبيب وسهير البابلى نجوم كبار غيبهم المرض عن التمثيل -
هالة فؤاد.. قصة المرأة التى خسرها أحمد زكى -
العدس أكلة الشتاء.. أم كريم 20 سنة بتعملها فى الجمالية والناس بتجيلها من كل مكان -
حالتها ساءت وربنا يتولاها.. زوج ابنة سهير البابلى يكشف أخر تفاصيل حالتها الصحية -
ميرنا نور الدين ترد على شائعات السوشيال ميديا.. أنا مش متجوزة ولا عندى أولاد زى ما بيكتبوا علي النت -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حارس الأهلي السابق: هذا الثنائي الأفضل في أمام أنجولا

Print
حارس الأهلي السابق: هذا الثنائي الأفضل في المنتخب أمام أنجولا حارس الأهلي السابق: هذا الثنائي الأفضل في أمام أنجولا

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي السابق، بالاداء الذي ظهر عليه لاعبي الوطني خلال الشوط الثاني من مباراة أنجولا.

وانتهت مباراة مع أنجولا، بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز:«منتخب مصر ظهر بمستوى مميز في الشوط الثاني، وكانت الأفضلية لنا، عكس الشوط الأول، وهذا بفضل التغييرات التي أجراها البرتغالي كارلوس كيروش، تحديدًا بعد نزول حمدي فتحي».

وتابع :«أكرم توفيق، الظهير الأيمن وأحمد فتوح، الظهير الأيسر، كانا هما الأفضل، طوال اللقاء، حيث قاما بالادوار الهجومية والدفاعية على أكمل وجه».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

العثور علي جثتي شقيقان لقي مصرعهما حرقا موثقين بسلاسل داخل منزل بالشرقية

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

محمد صلاح يتبرع للحيوانات المصرية.. «مو» يفتح المزاد على قميصه في مباراة مانشستر يونايتد (صور)

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه

أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه