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إخماد حريق ضخم بمعرض تجاري بطهطا دون وقوع إصابات (صور)

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إخماد حريق ضخم بمعرض تجاري بطهطا دون وقوع إصابات (صور) إخماد حريق ضخم بمعرض تجاري بطهطا دون وقوع إصابات (صور)

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من إخماد حريق ضخم نشب في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، في معرض تجارى كبير لبيع الملابس ومستلزمات العرائس بشارع بورسعيد بمدينة طهطا في شمال المحافظة، حيث جرى السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وكانت مديرية أمن سوهاج، وغرفة العمليات بديوان عام المحافظة، قد تلقتا إخطاراً بالحريق، فانتقل إلى مكان البلاغ اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وقيادات المديرية، وقوات الحماية المدنية، و10 سيارات إطفاء، وجرى التعامل مع الحريق وإخماده دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، وتبين من المعاينة والفحص للعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، والعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث، أن الحريق نشب في معرض تجارى مقام على مساحة 400 متر مربع بشارع بورسعيد بمدينة طهطا، على أعمدة حديد حامة ومسقوف بالصاج، ويضم 25 باكية عرض لبيع الملابس الجاهزة، والخردوات، والمفروشات، والأحذية، والشنط، وجميع مستلزمات تجهيز العرائس، وقد أتت النيران على جميع محتويات المعرض، ورجحت المعاينة المبدئية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائى، وجرى استدعاء معدات الوحدة المحلية لرفع آثار الحريق، وقطع الكهرباء عن المنطقة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة للتصرف.

حريق معرض طهطا
حريق معرض طهطا
حريق معرض طهطا
حريق معرض طهطا

المصرى اليوم

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