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مجاهد يشكر اللاعبين ويطالبهم بالفوز بالأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم

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مجاهد يشكر اللاعبين ويطالبهم بالفوز بالأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم مجاهد يشكر اللاعبين ويطالبهم بالفوز بالأمم الأفريقية والتأهل لكأس العالم

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قدم أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، الشكر للاعبي الوطني وجهازهم الفني على التأهل للدور الحاسم لتصفيات وذلك قبل نهاية دور المجموعات، حيث حسم صدارة مجموعته الليلة بالتعادل 2-2 مع انجولا في لواندا.

أضاف مجاهد أن المنتخب المصري أمامه محطتان هما الأهم في تاريخه بالفوز ببطولة الأمم الأفريقية في يناير المقبل وتجاوز الدور الأخير من تصفيات كأس العالم في مارس لتحقيق آمال الجماهير المصرية المنعقدة عليه، وهو تحد كبير بإذن الله يستطيع تخطيه بنجاح.

وقال رئيس الاتحاد إن بطولة كأس العرب التي ستنطلق أول ديسمبر المقبل ستكون إعداد جيد للفريق للمحطتين الأهم، لا سيما أنه سيفتقد خلال بطولة العرب عددا من العناصر الرئيسية بغياب المحترفين في الخارج عنها ولاعبي بيراميدز نظرا لارتباطهم مع فريقهم في الكونفدرالية الأفريقية.

وتمنى رئيس الاتحاد المصري للاعبين مستقبلا كبيرا مؤكدا على قدرتهم بإذن الله لتحقيق حلم الملايين وأن يسجلوا أسماءهم كجيل في سجل انتصارات الكرة المصرية.

المصرى اليوم

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