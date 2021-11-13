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رئيس « النواب» يهنئ الوطني لتأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

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رئيس «رياضة النواب» يهنئ المنتخب الوطني لتأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال رئيس « النواب» يهنئ الوطني لتأهله للمرحلة الأخيرة من تصفيات المونديال

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هنأ محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، منتخبنا الوطني الأول، بعد تأهله إلى المرحلة الآخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات قطر 2022.

وأشاد حسين في بيان رسمي بروح اللاعبين وقدرتهم على العودة في المباراة، والوصول للمرحلة النهائية، متمنيا التوفيق للفراعنة في باقي مشوار التصفيات.

وأشار رئيس البرلمان، أنه يتمنى التوفيق لجميع ممثلي الكرة المصرية في المحافل الدولية، لرفع اسم الفراعنة عاليا في جميع البطولات.

وتأهل منتخبنا الوطني الأول، للمرحلة الآخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم، بعد تعادله أمام أنجولا أمس، وصدارة المجموعة برصيد 11 نقطة.

المصرى اليوم

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