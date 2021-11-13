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جميلة عوض عن فيلم المحكمة: «حاجة جديدة وإيدي على قلبي» ( )

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جميلة عوض عن فيلم المحكمة: «حاجة جديدة وإيدي على قلبي» (فيديو ) جميلة عوض عن فيلم المحكمة: «حاجة جديدة وإيدي على قلبي» ( )

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قالت الفنانة جميلة عوض إنها جسدت دورا جديدا في فيلم «المحكمة» الذي لم يعرض حتى الآن، موضحة أن الفيلم عملا جديدا لم يعرض من قبل في السينما المصرية: «إيدي على قلبي».

وأضافت جميلة عوض خلال لقائها مع الإعلامية سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، أن فيلم المحكمة انتهى ومن المقرر أن يعرض خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتابعت جميلة عوض، أن أبطال فيلم المحكمة قليلا ما يلتقون في الأحداث، مضيفة أنها ترغب في الاشتراك بأعمال مع المنصات لأن الشباب يميلون إلى مشاهدة الأفلام على المنصات أكثر من التلفزيون.

المصرى اليوم

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