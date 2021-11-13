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أكد كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، أن هدفه هو بناء منتخب قوي لكأس العالم وأن حرارة الجو والرطوبة العالية تسببا في دخولنا متأخرًا للمباراة.

وأضاف في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع منتخب أنجولا أن تأهل المنتخب المصري للمباراة الفاصلة بعد تصدره لمجموعته برصيد 11 نقطة أمر جيد ويتبقى لنا مباراة أخرى في نهاية التصفيات ضد المنتخب الجابوني يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب.

وتابع: «كنا نريد الفوز بهذه المباراة أو الحصول على نقطة من أجل التأهل، كان لدينا مشكلة في هذه المباراة حيث دخلنا اللقاء متأخرًا بسبب الرطوبة وحرارة الجو، فقد استقبلنا هدفين في بداية المباراة، ثم بدأنا نلعب بشكل أفضل بعد الهدف الثاني لأنجولا ونجحنا في تسجيل هدف قبل نهاية الشوط الأول وأصبحنا أفضل حتى نهاية اللقاء».

وواصل كيروش حديثه «كنت موجودًا من قبل في إفريقيا وأعلم مدى جودة اللاعبين الأفارقة، تستحق الكرة الإفريقية أن يكون لديها إمكانيات أفضل من ذلك».