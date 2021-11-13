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نشوب حريق في «وحدة صحة قرية اتليدم» أبو قرقاص في المنيا

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نشوب حريق في «وحدة صحة قرية اتليدم» أبو قرقاص في المنيا نشوب حريق في «وحدة صحة قرية اتليدم» أبو قرقاص في المنيا

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اندلع حريق محدود بالوحدة الصحية بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، نتيجة ماس كهربائي .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بنشوب حريق بالوحدة الصحية بقرية اتليدم بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، نتيجة ماس كهربائي .

انتقل فريق الحماية المدنية، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي الغرف، دون أضرار بشرية .

كشفت المعاينة الأولية، ان الحريق نتيجة ماس كهربائي بجهاز التعقيم، نتيجة ماس كهربائي، مما تسبب في تلفيات بغرفة الحريق ودون إصابات بشرية .

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف .

المصرى اليوم

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