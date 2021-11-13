ماذا ابتلعت؟.. شاهد لحظة إنقاذ أناكوندا في البرازيل

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هذه الحية نادرًا ما تبتلع الإنسان.. لكنَّ حوادث وقعت

لا يعرف أحد ما الذي ابتلعته حية أناكوندا عملاقة في أحد أنهار البرازيل، لكن ما يعرفه ضباط شرطة البيئة أن هذه الحية بحاجة إلى الإنقاذ بعدما انتفخت معدتها بما ابتلعته، وحوصرت بين نباتات النهر غير قادرة على الحركة.

ويقول موقع "أوت سايدر" الاخباري الأمريكي: لا شيء خارج قائمة الطعام لهذه الحيات العملاقة؛ فهي يمكن أن تبتلع من حيوان الكابيبارا، وهو من القوارض الضخمة، ويُطلق عليه "خنزير الماء"، حتى الغزلان.

وهذا ما حدث يوم 2 نوفمبر الجاري لأناكوندا خضراء عملاقة في أحراش أحد الأنهار في ولاية ماتو جروسو دو سول البرازيلية.

وحسب موقع "زنجر" الإخباري، فقد اكتشف ضباط حماية البيئة أناكوندا عملاقة، يبلغ طولها نحو 5 أمتار، وكانت معدتها منتفخة جدًّا. ورغم أن ضباط البيئة لا يعرفون ماذا ابتلعت لكنهم أدركوا أنها لا تستطيع الحركة بسبب الانتفاخ، وهي في خطر، كما أنها محاصرة بفروع الأشجار والنباتات في النهر.

ويمكن أن تحبس الأناكوندا تنفسها لمدة عشر دقائق تحت الماء قبل أن ترفع رأسها لتتنفس من جديد.

ويُظهر الفيديو كيف استخدم هذا الشرطي مجرافًا لسحب الحية من بين فروع الأشجار، وتحريرها من بين النباتات، وبالفعل تمكنت الأناكوندا من التحرك والتنفس، ثم ابتعدت.

وحسب "أوت سايدر"، تُعد الأناكوندا الخضراء أكثر الحيات وزنًا على الأرض؛ إذ يمكن أن يصل وزنها إلى 70 كيلوجرامًا، ويمكن أن تبتلع حتى الحيوانات الضخمة، لكنها تعاني بشدة من الانتفاخ، وربما تضطر إلى اجترار ما ابتلعته؛ وهو ما قد يؤدي إلى موت الأناكوندا أحيانًا.

ويؤكد الخبراء أن الأناكوندا نادرًا ما تبتلع الإنسان، لكن وقعت حوادث من هذا القبيل؛ ولهذا يحذر الخبراء البشر من الاقتراب من هذه الحية، مؤكدين أنها تخشى الإنسان كما يخشاها الإنسان تمامًا. ( )