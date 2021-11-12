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"التعاون الإسلامي" ترحب بوضع مجلس الأمن قيادات حوثية بقائمة العقوبات الدولية

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"التعاون الإسلامي" ترحب بوضع مجلس الأمن قيادات حوثية بقائمة العقوبات الدولية "التعاون الإسلامي" ترحب بوضع مجلس الأمن قيادات حوثية بقائمة العقوبات الدولية
بسبب تهديدهم للسلام والاستقرار وإراقة دماء الشعب اليمني والتسبب في كارثة إنسانية

رحبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها اليوم بتصنيف مجلس الأمن ثلاثة قياديين من ميليشيا الحوثي الإرهابية في قائمة العقوبات الدولية، بسبب تهديدهم المباشر للسلام والأمن والاستقرار في اليمن وإراقة دماء الشعب اليمني والتسبب في كارثة إنسانية.

وتفصيلاً، أعربت المنظمة عن أملها في أن يؤدي تصنيف تلك القيادات في ضمن قائمة الإرهاب إلى الحد من خطر ميليشيا الحوثي الإرهابية ووقف تزويدها بالصواريخ والطائرات المسيرة والأموال التي تستخدمها في شراء الأسلحة لتهديد الشعب اليمني وأمن المملكة العربية وتهديد الملاحة الدولية.

وأكدت المنظمة مجدداً وقوفها إلى جانب الشعب اليمني ومساندة الشرعية، داعية المجتمع الدولي إلى العمل الجاد لدعم السلام وإنهاء الأزمة اليمنية لرفع المعاناة الإنسانية للشعب اليمني.

منظمة التعاون الإسلامي ميليشيا الحوثي الإرهابية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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